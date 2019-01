Terremoto del 26 dicembre. Autostrada ripristinata, rimosso il doppio senso ad Acireale

ACIREALE - E' stato rimosso il doppio senso di circolazione sull'autostrada A 18 Messina - Catania, all'altezza di Acireale. Era stato previsto per ripristinare la carreggiata lato monte, su cui si era aperta una crepa in seguito al terremoto del 26 dicembre.

Domani, dalle 5 alle 12, si faranno altri lavori nelle rampe di entrata e uscita dello svincolo di Acireale, per eliminare altre fratture dell'asfalto. Gli interventi non si possono fare di notte per le basse temperature meteo che non consentono l'aderenza del materiale impiegato. Lo svincolo resterà aperto e le carreggiate parzializzate di punto in punto.

