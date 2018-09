Terzo incarico dirigenziale per Salvatore De Francesco

Il sindaco Cateno De Luca ha nominato il dirigente Salvatore De Francesco secondo vice segretario di Palazzo Zanca. In attesa che venga scelto il successore di Antonio Le Donne , ormai in procinto di lasciare il Comune Messina per assumere l’incarico al Comune di Palermo, De Francesco affiancherà Giovanni Bruno. La nomina si è resa necessaria anche in considerazione del fatto che quest’ultimo andrà in pensione a partire dal 1. dicembre .

Già responsabile del Dipartimento Politiche Culturali, Educative e Sviluppo economico e dirigente ad interim della Polizia Municipale, De Francesco dovrà occuparsi adesso anche della Segreteria Generale di Palazzo Zanca.