C'era una volta il miniautodromo di Milazzo. FOTO

Abbandonato da circa 3 anni, il prestigioso mini-autodromo di Milazzo sito in contrada Grazia, è un testimone morente della crisi che ha colpito il commercio cittadino. Infatti la struttura, una delle più importanti a livello regionale e nazionale per caratteristiche ed estensione, era gestita dal Ducar Team e da altri imprenditori.

Oggi versa in stato di avanzato abbandono e degrado, proprio dove un tempo si disputavano tappe del campionato regionale e nazionale del mini-auto a benzina in scala 1:5 con appassionati da mezza Italia.

A Milazzo sono molte le strutture, pubbliche e private, che richiederebbero un serio intervento di recupero. Lo sport ha sicuramente risentito di queste mancanze in questi anni, come per esempio il calcio cittadino, il basket e la pallavolo. Ed è proprio la crisi la maggior responsabile del crollo "qualitativo" dello sport milazzese, senza investimenti, senza infrastrutture, destinato a un lento declino proprio come il mini-autodromo di Grazia. Rimasto lì a ricordarci come le nostre eccellenze sono oggi i nostri fantasmi.