Torna la luce in via Pola e viale della Libertà. A breve anche sul viale Giostra basso

16 novembre 2018

MESSINA - Da qualche giorno è stato ripristinato il corretto funzionamento degli impianti di illuminazione della zona compresa tra viale della Libertà, via Pola e viale Giostra. Lo comunica il Servizio comunale di pubblica illuminazione. "Sono in atto in fase di completamento - prosegue la nota - le riparazioni necessarie alla riattivazione dell'impianto del vialle Giostra nel tratto tra la via Garibaldi ed il viale della Libertà, che è adesso acceso per prova di funzionalità. All'esito positivo di tali prove, che si protrarranno ancora per qualche ora, sarà ripristinato il normale funzionamento di quel tratto d'impianto".

Ancora disattivato, invece, l'impianto di via Messina, a Faro Superiore, a causa di un cedimento strutturale. Il Comune ha disposto l'intervento di riparazione.

Altro intervento previsto in contrada Catanese, all'Annunziata alta, dove l'impianto è disattivato per discontinuità delle linee.