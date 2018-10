Torna Taormina Gourmet. Per tre giorni sarà capitale del gusto

Torna Taormina Gourmet, l’evento di punta organizzato dal giornale online Cronachedigusto, in programma dal 27 al 29 ottobre all’Hotel Villa Diodoro a Taormina.

Anche quest’anno, la kermesse, giunta alla sue VI edizione, punta a mettere in vetrina “tutto il buono del mondo”. Saranno ospitate le migliori cantine italiane (e non solo), chef gourmet, tra cui alcuni stellati, aziende agroalimentari d'eccellenza, birrifici artigianali apprezzati in tutta Italii. Saranno presenti tanti giornalisti invitati a raccontare le straordinarie peculiarità e i punti di forza del sistema agroalimentare italiano.

Appuntamento il 27, 28 e 29 ottobre al Grand Hotel Villa Diodoro, a Taormina. Manca davvero poco e sarà il momento di Taormina Gourmet 2018.Cooking show, verticali e masterclass incredibili, conferenze con i grandissimi del mondo del vino. E il mitico banco di assaggi con tantissimi vini da poter assaggiare. Anche quest'anno un programma ricchissimo.

