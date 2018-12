Torna il trenino di Babbo Natale a Giostra. Appuntamento domenica alle 17

Si rinnova, come da tradizione, domenica 23 dicembre, alle ore 17:00, a San Matteo, il tradizionale appuntamento che vede di un simpatico "Babbo Natale" al rione Giostra. L'iniziativa fortemente voluta dalla famiglia Bucalo è stata sostenuta dall'Associazione Vivi Giostra. Grande è l'attesa per l'arrivo di “Babbo Natale” che giungerà nella piazza di San Matteo a bordo del trenino "slitta" messo a disposizione dalla società TEL.CAR di Pellegrino.

Motore dell'iniziativa è il consigliere della V Circoscrizione Giovanni Bucalo, autentico fact totum di un quartiere periferico troppo spesso dimenticato dalle amministrazioni. "Da tanti anni realizziamo l'evento per i bambini del rione - Ha detto Bucalo - il che ci riempie di gioia pura. Non posso far altro che ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questo evento, in particolare ditta Punto Casa rappresentata dalla famiglia Arigò." Saranno donati, come da tradizione, tanti giocattoli ai bambini presenti. L'organizzazione dell'evento si è avvalso della sinergia con l'Oratorio Salesiano di San Matteo, diretto dal Sacerdote Domenico Muscherà e dalla Parrocchia di San Matteo diretta da Don Enzo Pisano.