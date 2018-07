Torrente Bisconte-Catarratti, in attesa della copertura serve una bonifica

La notizia di qualche giorno fa, sull’appalto dei lavori riguardanti la copertura del torrente Bisconte – Catarratti, lascia ormai ben sperare sulla storica riqualificazione del torrente. Nel frattempo però occorre fare i conti con la realtà: il letto del torrente è fitto di vegetazione incolta, suppellettili di ogni tipo, topi e serpenti ed una “sporcizia” diffusa che sta creando non pochi problemi ai residenti, soprattutto quelli che con le loro abitazioni si affacciano sul greto del torrente. Occorre dunque, sia dal punto di vista della protezione civile sia sotto il profilo squisitamente igienico sanitario intervenire per bonificare il torrente e dare ristoro a dei residenti già mortificati da una condizione ambientale al collasso. La richiesta è del consigliere comunale Libero Gioveni e del collega della III Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che chiedono all’amministrazione De Luca di predisporre tutto quanto necessario per bonificare il torrente Bisconte – Catarratti.