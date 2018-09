Tortorici. Riapre la sezione staccata dell’Istituto "Tomasi di Lampedusa"

Il sindaco metropolitano on. Cateno De Luca ha disposto la revoca parziale dell’ordinanza n. 1, emanata lo scorso 3 agosto, in cui si disponeva l'immediata chiusura di tutte le istituzioni scolastiche superiori operanti nel territorio metropolitano per salvaguardare l'incolumità e la sicurezza di quanti operano e usufruiscono degli immobili fino all’adeguamento dello stabile ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La decisione riguarda la sezione staccata di Tortorici dell'I.T.E.T. "G. Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata Militello che, sulla base della documentazione aggiornata inviata dall’amministrazione oricense, risulta a norma e quindi in grado di avviare regolarmente il nuovo anno scolastico.

Continua, pertanto, l’impegno del sindaco metropolitano De Luca che ha avviato una decisa azione di monitoraggio costante sulle reali situazioni di sicurezza degli istituti di istruzione che, a tutt’oggi, necessitano di interventi per il conseguimento delle necessarie certificazioni previste dalla legge.