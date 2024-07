Tragedia a Milazzo, donna morta annega nelle acque del mare di Ponente

Il corpo senza vita avvistato dai bagnanti, intervento della Capitaneria di Porto

MILAZZO – Una tragedia si è consumata nelle acque del mare di Ponente a Milazzo. Il corpo senza vita di una donna è stato avvistato dai bagnanti che hanno immediatamente dato l’allarme. La Capitaneria di Porto di Milazzo è intervenuta prontamente per recuperare la vittima e tentare di rianimarla, ma purtroppo gli sforzi si sono rivelati vani. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, nonostante le condizioni del mare agitate, avrebbe deciso di fare un bagno, ma probabilmente a causa di un malore non è più riuscita a raggiungere la riva. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.