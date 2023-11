Trasporta la droga in biciletta, 21enne arrestato dai carabinieri a S. Alessio Siculo - Tempostretto

Il giovane è stato poi perquisito e trovato in possesso di oltre 18 grammi di hashish e circa 3 grammi di crack

S. ALESSIO SICULO – I carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, in quanto presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ambito di un servizio antidroga a Sant’Alessio Siculo, i carabinieri hanno notato un giovane che, in sella ad una biciletta, si aggirava in atteggiamento sospetto per le vie del centro. Quando s’è accorto della presenza della pattuglia, il ragazzo ha gettato un marsupio ed ha accelerato la pedalata nel tentativo di dileguarsi.

L’azione è stata notata dai militari che sono intervenuti per recuperare il marsupio e fermare il giovane che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha opposto resistenza senza però impedire l’azione dei militari che sono riusciti comunque a bloccarlo e identificarlo. Riportato alla calma, il giovane è stato poi perquisito e trovato in possesso di oltre 18 grammi di hashish e circa 3 grammi di crack, già suddivisa in dosi pronte per la cessione, occultate nel marsupio.

La droga è stata sequestrata ed inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Il giovane pusher è stato invece arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice del Tribunale di Messina, convalidato l’arresto dei carabinieri, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno, su tutto il territorio taorminese, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell’ambito dello spaccio di droghe.