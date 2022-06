Un ubriaco al volante e due mezzi senza revisione "beccati" dalla polizia metropolitana sul comprensorio jonico - Tempostretto

130 gli automobilisti attesi al varco dalle pattuglie della Polizia metropolitana tra Alì Terme, Nizza e Roccalumera

NIZZA DI SICILIA – Notte di controlli in vista del fine settimana, tra Nizza, Alì Terme e Roccalumera, per gli uomini della Polizia metropolitana di Messina, che hanno pattugliato le strade soprattutto nella zona del lungomare, fermando diversi automobilisti e motociclisti.

Gli uomini della sezione radiomobile, diretti del Comandante Daniele Lo Presti e coordinati dal vice Comandante Alessandro Munnia, hanno controllato centotrenta veicoli rilevando diverse violazioni del codice della strada. In particolare è stata ritirata la patente ad un automobilista che non ha superato la prova del palloncino e ne sono stati multati altri due che avevano la revisione scaduta. Per loro è scattata anche la sospensione della circolazione.