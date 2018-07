Unime, pubblicato il bando per il corso “Medicine and Surgery" in lingua inglese

E stato pubblicato il bando per l’ammissione al Corso di Laurea in lingua inglese in Medicine and Surgery, da quest’anno attivo per la prima volta presso l’Ateneo peloritano e che si aggiunge al tradizionale corso in Medicina e Chirurgia.

Il numero dei posti attribuiti dal MIUR, per l’A.A. 2018/2019, è così ripartito: n. 35 posti per i candidati comunitari e non

comunitari residenti in Italia e n. 25 posti per i candidati extracomunitari residenti all’estero, di cui 0 per quelli di nazionalità cinese.

A decorrere dal 2 luglio 2018 e fino alle ore 15.00 (GMT+2) del 24 luglio 2018 i candidati potranno iscriversi alla prova di ammissione esclusivamente attraverso al procedura presente nel portale Universitaly (www.universitaly.it). In fase di iscrizione i candidati sono tenuti a registrarsi sul portale Universitaly indicando il proprio indirizzo di posta elettronica e fornire, in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intendono far valere la prova e l’eventuale possesso di una delle certificazioni linguistiche previste dal bando.

La prova di ammissione avrà luogo il 13 settembre 2018.

Per ulteriori info: http://www.unime.it/it/node/105803