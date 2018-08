Unime: le sedi dei test a numero programmato

Nelle prime due settimane di settembre si svolgeranno i test per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicine and Surgery, Medicina Veterinaria e ai Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie 2018/19.

4 settembre – Prove di ammissione CdL in Medicina e chirurgia e Odontoiatria, presso l’ex Facoltà di Ingegneria e di Scienze al Polo Papardo

5 settembre – Prove di ammissione CdL in Veterinaria, presso l’ex Facoltà di Ingegneria al Polo Papardo

12 settembre – Prove di ammissione CdL in Professioni Sanitarie, presso l’ex Facoltà di Ingegneria e di Scienze al Polo Papardo e presso l’ex Facoltà di Farmacia e di Lettere al Polo Annunziata

13 Settembre- Prove di ammissione CdL in Medicine and Surgery, presso l’ex Facoltà di Ingegneria al Polo Papardo –

Gli elenchi dettagliati con la distribuzione dei candidati nelle Aule (identificati dal n. di pre matricola) verranno comunicati a ridosso dei concorsi.