“Università contro?”: Riflessione sul ruolo degli Atenei negli ordinamenti in crisi

Si concluderà domani, presso l’Aula Campagna del Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche, la tre giorni dedicata al convegno sul tema “Università contro? Il ruolo degli Atenei negli ordinamenti in crisi”. L’iniziativa, organizzata dal gruppo dei docenti di Storia delle Istituzioni politiche dell’Università, promossa dal Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e dal Centro di Documentazione per la Storia dell’Università di Messina, vuole essere, oltre che un momento di confronto e di riflessione fra realtà diverse e lontane, un omaggio al prof. Andrea Romano, ideatore e promotore, nel 1986, proprio del Centro di Documentazione per la Storia dell’Università messinese, che tanto impulso ha dato alle ricerche sulle origini del nostro Ateneo.

L’evento, si inserisce nell’ambito del 470° anniversario della fondazione dello Studium Massanae.