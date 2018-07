La V Circoscrizione Circoscrizione invasa da suppellettili

La V Circoscrizione circoscrizione è letteralmente invasa da suppellettili. A segnalarlo il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo.

“Il quartiere si è svegliato con diverse cataste di suppellettili e materassi abbandonati; ignoti infatti hanno scaricato indisturbati questi materiali lasciandoli sui marciapiedi o a fianco ai cassoni per la raccolta RSU.

“Tantissime le zone colpite Laimo: San Michele, Giostra, Via Palermo, Annunziata, San Licandro alto e basso, la Circonvallazione ed addirittura l'area dinanzi l'ingresso della sede della V Circoscrizione; diverse di queste zone erano da poco tempo state ripulite, come San Michele nella Contrada Pisciotto. Proprio parte di questo piazzale ( Pisciotto ) potrebbe trasformarsi in una mini isola ecologica, munita di apposita delimitazione e telecamere”.

"Occorre dunque aumentare i controlli anche notturni al solo scopo di individuare i trasgressori, garantendo legalità e decoro”.