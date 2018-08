Vara, vietata la vendita di bevande alcoliche durante la processione

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN LATTINE E RECIPIENTI DI VETRO DURANTE LA PROCESSIONE DELLA VARA E DI DETENZIONE DI QUANTITATIVI DI GPL SUPERIORI AI 75 KG

Con ordinanza sindacale n. 204 di oggi, martedì 14, è stato disposto, in occasione della “Processione della Vara”, in programma domani, mercoledì 15, il divieto agli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, di vendita di bevande in lattine o in recipienti di vetro e la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 14°. Con la stessa ordinanza si vieta inoltre la detenzione, nell’ambito del singolo banco o auto negozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg. Il provvedimento prevede che venga rispettata una distanza di sicurezza non inferiore a tre metri tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL; che gli impianti sia elettrici che utilizzatori di liquidi o gas combustibili siano conformi a specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte; e che siano disponibili estintori portatili di idonea capacità estinguente, in ragione di uno ogni 100 mq. di area coperta da utilizzare.