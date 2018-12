Venerdì il presepe vivente e la raccolta fondi all'Istituto Manzoni

Il valore religioso, pedagogico, formativo che il Presepe riassume in sé, la partecipazione e la gioia che esprime, il calore che infonde e che riporta alla prima rappresentazione della Natività di Gesù in una grotta di Greggio, fa rivivere il mistero dell’Amore di Dio che si è rivelato nella povertà e nella semplicità della grotta di Betlemme; il Dirigente scolastico, prof.ssa ROSALIA SCHIRO’, e il Comitato dei Genitori dell’I.C. “Manzoni Dina e Clarenza” hanno il piacere di comunicare alla cittadinanza che anche per quest’anno si rinnova la tradizione della realizzazione del Presepe Vivente, allestito nel cortile del plesso Manzoni di via Ghibellina, 211.

La manifestazione inaugurale si svolgerà venerdì 14 Dicembre alle ore 10:30.

Si comunica, inoltre, che sarà attivata una raccolta fondi a scopo benefico.