Venerdì e sabato "Cinema Divino". Eventi vicini al sold out

Vicine al sold out le proiezioni del week end di cinemadivino. La manifestazione che ha creato un connubio tra cinema e vino, aggiungendo i prodotti tipici del territorio si appresta a far vivere agli appassionati un grande week end. Venerdì e sabato in scena anche il grande vino.

Venerdì 7 settembre all’Enoteca provinciale di San Placido Calonerò la degustazione sarà affidata al vino Frabianco e al Cerasuolo di Vittoria dell’azienda Judeka. Sullo schermo dopo la degustazione sarà proiettato “Il Colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini, con Valeria Golino e Adriano Giannini. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Cral della città metropolitana presieduto da Gaetano Antonazzo.

Sabato 8 settembre a Casa Merlino a Randazzo (contrada Feudo Sant’Anastasia) sarà la volta dell’Etna Bianco e dell’Etna Rosso dell’azienda Cottanera dei messinesi Francesco, Mariangela ed Emanuele Cambria.

Il film in programma “Come un Gatto in tangenziale” di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Promotori dell’iniziativa l’associazione culturale La Zattera dell’Arte rappresentata da Ninni Panzera, che è anche consulente artistico del cartellone di eventi, Passpartao Events di Andrea Melita e Lillo Sciliberto, e Tb Design di Tina Berenato.