Venerdì a Messina il viceministro dell'Economia Maurizio Leo e il presidente dell'Ars Galvagno - Tempostretto

Donzelli presenterà i nuovi circoli di Fratelli d'Italia e Gioventù nazionale

Donzelli

MESSINA – Il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli sarà a Messina venerdì 19 maggio in occasione della conferenza stampa di presentazione del circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Messina centro storico” e del circolo di Gioventù nazionale “Solstitium”. Appuntamento alle 11 nella sala a piano terra del Palacultura per l’incontro dal titolo “2024: con FdI, verso l’Europa delle radici”. Saranno presenti il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, i coordinatori regionali FdI per la Sicilia orientale Salvo Pogliese e per la Sicilia occidentale Gianpiero Cannella, il coordinatore metropolitano FdI Pasquale Currò, i commissari provinciali FdI Elvira Amata (assessore regionale al Turismo) ed Ella Bucalo (senatrice) e altri rappresentanti istituzionali del partito per la provincia di Messina.