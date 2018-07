Al via la II edizione della Scuola di Eccellenza per studenti Unime

Si svolgerà dal 23 al 28 luglio a Villa Amalia, splendido complesso residenziale all’interno di Villa Pace, la Scuola di Eccellenza riservata agli studenti Unime. L’iniziativa è promossa dall’Ateneo, in collaborazione con l’Accademia Peloritana dei Pericolanti. Giunta quest’anno alla seconda edizione, la Scuola è stata attivata accogliendo una richiesta degli studenti e, nel 2017, ha ottenuto riscontri fortemente positivi. Si tratta di un’attività tesa a favorire l’arricchimento culturale, attraverso momenti di formazione e confronto, con una vocazione internazionale.

I tre percorsi attivati, in seguito alla selezione che ha coinvolto gli studenti, sono:

Disaster risk management. Strumenti e competenze per lo sviluppo di città innovative e resilienti– responsabile del progetto prof. Carlo Vermiglio, per gli studenti dell’area di Scienze e tecnologie formali e sperimentali e dell’area di Scienze umane politiche e sociali;

La cultura del gusto: un approccio multidisciplinare al cibo come sapere e come piacere – responsabile del progetto prof.ssa Rosalia Cavalieri, per gli studenti dell’area di Scienze umane, politiche e sociali;

Millenials, sessualità e chemsex: aspetti socio-legali, clinici, di controllo e prevenzione di HIV – AIDS & infezioni sessualmente trasmesse – responsabile del progetto proff. Giovanni Pellicanò e Giuseppe Nunnari, per gli studenti dell’area di Scienze della vita.

Nel corso della settimana, per i 39 studenti ammessi (13 per ciascun percorso) sono previste 30 ore di attività formative in aula, oltre a una serie di iniziative culturali collaterali. Gli studenti non affronteranno alcun costo: né per vitto e l’alloggio, né per la frequenza alle attività.