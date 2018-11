20 novembre 2018

MESSINA - Da giovedì e per 90 giorni, saranno chiuse al transito per semicarreggiata alcune strade in cui verranno installati nuovi semafori. Ecco quali: 1) incrocio tra via Comunale Santa Lucia e lo svincolo San Filippo; 2) incrocio tra via Catania e vico Baglio; 3) incrocio tra viale della Marina Russa (il viale Europa alto) e la scuola La Pira; 4) incrocio tra viale Giostra e viale Aranci (nella foto, era stata ipotizzata una rotatoria).