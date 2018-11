Via del mare e piastra logistica di Tremestieri. Sono le due opere principali al centro dell'intesa firmata da oggi dal Comune e l'Autorità Portuale. Palazzo Zanca si occuperà della progettazione mentre l'Authority avrà il compito di reperire i finanziamenti. Per la via del mare ne avevamo parlato QUI.

Nella foto, per il Comune gli assessori Musolino e Mondello e il sindaco De Luca, per l'Autorità Portuale il commissario De Simone e il segretario Gentile.