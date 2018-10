"In via Palermo presenti discariche a cielo aperto". La denuncia del consigliere Di Gregorio

Sembra che la politica task force di De Luca non spaventi gli abitanti della via Palermo. La denuncia arriva dal consigliere della V circoscrizione Maurizio Di Gregorio che, dopo un sopralluogo, ha costato la presenza in più punti di discariche a cielo aperto. Sono tre i punti cardini dove tale problematica è maggiormente evidente: agli incroci con il viale Regina Margherita, via Michelangelo Rizzo e via Palermo alta.

Ci si trova di tutto mobili, legno, cartone, sedie e rifiuti di qualsiasi altro tipo. Oltre che ostruire il marciapiede tale situazione crea disagi ai residenti poichè in serata, la presenza di animnali randagi è al quanto visibile inoltre, sempre su questo tratto di strada, è facile imbattersi in buche, segno che non vi è un’adeguata scarificatura e rifacimento dell’intero manto stradale.

Tale zona cittadina, sempre più abbandonata a se stessa richiede maggiore attenzione e lo stesso consigliere chiede all'aministrazione e a chi di competenza di intervenire al fine di porre la parola fine a tale situazione di degrado con cui giornalmente si deve convivere