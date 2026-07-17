Via Quinto Ennio: bonifica positiva, non ci sono più inquinanti. Ora la consegna al Comune di Messina

Si potrà realizzare il prolungamento sud della nuova via don Blasco

E’ positivo l’esito della bonifica di via Quinto Ennio. L’ultimo campionamento nei materiali di scavo non ha fatto registrare presenza di sostanze inquinanti. Si è trattato del terzo campionamento sul terreno resosi necessario dopo che nei rilievi precedenti era stata trovata presenza di idrocarburi, piombo, zinco e benzopirene in misura superiore alla soglia consentita dalla normativa.

L’impresa Cericola ha quindi ripetuto le analisi fino ad 80 centimetri di profondità e l’esito sugli ultimi campioni non ha fatto riscontrare presenza di materiali contaminati.

Questa mattina il direttore dei lavori, geometra Giovanni Ciatto, e il responsabile del cantiere, Daniele Picci, hanno fatto un sopralluogo in via Quinto Ennio, limitatamente all’area del lotto interessata dalla nuova mobilità, verificando la corretta esecuzione della bonifica.

A breve la Struttura Commissariale al risanamento predisporrà gli atti per la consegna parziale dell’area bonificata al Comune di Messina. L’ultima baracca del sub lotto di via Quinto Ennio era stata demolita lo scorso 20 marzo, poi sono state avviate le operazioni di bonifica e rimozione dei materiali di scavo.

L’importanza di questo lotto del rione Taormina, dove sono state demolite circa 50 baracche che costeggiavano il muro di cinta del XXIV Artiglieria, va ben oltre il recupero urbanistico. La porzione di territorio liberato consentirà la realizzazione di un asse viario di collegamento tra la via Taormina e la nuova via don Blasco, un’opera fondamentale per la mobilità tra la zona sud e il centro di Messina. La nuova strada infatti decongestionerà il flusso viario verso via La Farina a favore dello snodo di via don Blasco.

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