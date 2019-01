24 gennaio 2019

MESSINA - Per 4 settimane, l’area di servizio Baracca Est (Q8) – posta nella carreggiata lato mare (direzione per ME) della A18 – non distribuirà carburanti al fine di potere liberamente effettuare lavori di ristrutturazione nell’intero complesso. Gli utenti – provenienti da CT e diretti a ME - potranno utilizzare le aree di servizio di Aci Sant’Antonio e Giardini Naxos nonché quelle posizionate nella barriera di Messina Tremestieri.