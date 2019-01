Viale Giostra basso al buio, domani i lavori

25 gennaio 2019

MESSINA - Domani, sabato 26, dalle ore 9.30 alle 12.30, sono previsti lavori urgenti per la riattivazione della funzionalità dell’impianto di pubblica illuminazione in viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e il viale della Libertà, e agevolare uno scavo in minitrincea, necessario al ripristino dell’impianto stesso. I lavori, previsti lo scorso 17 gennaio, non sono stati eseguiti per sopravvenuti ed imprevedibili motivi di natura tecnico-organizzativa da parte dell’impresa esecutrice. Nei giorni scorsi (nella foto) le prove di accensione.