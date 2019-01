Viale Giostra basso al buio. Via ai lavori

16 gennaio 2019

MESSINA - Gli interventi tampone non avevano risolto il problema, ecco allora che, finalmente, si opera in modo radicale. Da domani via ai lavori urgenti per la riattivazione della funzionalità dell’impianto di pubblica illuminazione in viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e il viale della Libertà, per consentire uno scavo in minitrincea, necessario al ripristino dell’impianto stesso.

Per questo, dalle ore 9.30 alle 12.30, con presidi della Polizia municipale, sarà istituito il divieto di transito veicolare per semicarreggiata nel tratto di viale della Libertà tra via Canova e viale Giostra, consentendo il transito a senso unico in direzione di marcia sud – nord, alternativamente nella semicarreggiata non impegnata dai lavori. Il divieto di transito vigerà anche nel controviale sud di viale Giostra, tra via Boner ed il viale della Libertà.