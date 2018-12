"Un villaggio come presepe" a Tipoldo

Anche sabato 29 dicembre alle 21,30 a Tipoldo il presepe vivente siciliano. Tra le vie del borgo collinare della zona sud la caratteristica rappresentazione tra contrade, cantine, antiche case, suggestivi scorci. “Un villaggio come presepe” il nome della manifestazione ambientata in tutto il borgo che fa rivivere la Natività nell’atmosfera della semplicità contadina. Un percorso tra vicoli e viuzze, con ingresso gratuito, con ambientazioni tipiche rurali. Nelle piazze del villaggio pure momenti di intrattenimento per i più piccoli con la casa di “Babbo Natale” animati da musica e melodie della tradizione popolare. Il presepe vivente sarà riproposto il 3 e 5 gennaio.

