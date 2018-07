Villetta comunale di Sperone abbandonata nel degrado

Massimo Costanzo, presidente dell’Associazione Progetto Sperone e consigliere della VI circoscrizione, segnala una grave situazione di degrado e abbandono dell’area ceduta al Comune a seguito della lottizzazione PdL 120/L in quanto opera di urbanizzazione primaria.

I folti rovi sono habitat ideale per animali e situazione favorevole per incendi. Le abitazioni vicine corrono grossi rischi ma è altrettanto improponibile entrarci con i bambini e non solo. Le luci la sera non accendono quindi diventa anche un luogo poco sicuro. Le due panchine, posizionate a cura del lottizzante, sicuramente per una disattenzione, sono state collocate una di fronte all’altra, non consentendo di fatto una seduta comoda.

"Si richiede intervento tempestivo risolutivo per la riqualificazione dell’area che torni presto fruibile così come si prevedeva nel progetto".