Violenza sulle donne. Stasera Prefettura, Montalto e fontana di Orione illuminate di arancio

26 novembre 2018

MESSINA - Il Comune e la Prefettura di Messina hanno aderito al progetto Onu “Orange the world” dipingi il mondo di arancio contro la violenza, promosso dal Soroptimist Club. L’iniziativa prevede 15 giorni di attivismo avviati ieri, domenica 25, giornata contro la violenza sulle donne, che si protrarranno sino al 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani. Stasera, lunedì 26, e sabato 8 dicembre, saranno illuminate di arancio la Prefettura, la fontana Orione e la chiesa di Montalto, per non dimenticare le vittime di violenza.