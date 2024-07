Volley Letojanni, una conferma nello staff medico e un nuovo scoutman

La formazione si prepara alla prossima Serie B confermando il dottore Gianluca Catania, per le statistiche ci sarà Antonello Sarubbi

LETOJANNI – La formazione jonica Volley Letojanni è al lavoro per completare l’organico che ha già una buona base di partenza e nel frattempo pensa allo staff che seguirà i giocatori. Annunciata la conferma, per il terzo anno consecutivo, di Gianluca Catania nello staff medico. Il dottore osteopata continuerà il suo impegno con la squadra letojannese ed è stato nominato responsabile del settore. Catania si è già messo a lavoro e come consuetudine prima della preparazione fisica gli atleti sono stati sottoposti, ad uno screening osteopatico completo “che mi permette di evidenziare – sottolinea il dottore Catania – la presenza di problematiche che possono interessare le ginocchia e gli arti inferiori e superiori e bacino, per intervenire rapidamente. L’obiettivo primario e sempre a fini preventivi, per evitare piccoli infortuni”.

Inoltre avrà anche la funzione di mettere in relazione gli atleti con l’area medica, una sorta di coordinamento, per permettere ai giocatori di interfacciarsi sempre con il consulente giusto. “Sono stato uno dei primi osteopati italiani in una squadra di volley – dice Gianluca Catania – e oggi mi fa piacere vedere che questa figura è integrata in altre realtà pallavolistiche. Per me è motivo di soddisfazione e orgoglio, perché è sempre presente in me l’obiettivo di divulgare sempre più questa disciplina nel mondo dello sport, per farne capire la reale importanza”.

Sarubbi nuovo scoutman

L’Asd Volley si è assicurata anche le prestazioni di un nuovo scoutman. Si tratta di Antonello Sarubbi, lucano di Lauria dove vive e lavora come impiegato. “Ho iniziato a giocare a pallavolo da bambino – si racconta Sarubbi – negli anni mi sono formato come allenatore e dal 2010 ho intrapreso la carriera di scoutman”. Ha collaborato con diverse società del sud in serie A e serie B tra cui Caserta, Sala Consilina, Bari, Aversa nel femminile, e poi ancora Potenza, Cosenza, e Galatina nel maschile. Nell’ ultima stagione ha lavorato come allenatore del settore giovanile a Lauria, attività che continuerà anche nella prossima stagione.

“Ho accolto con piacere la proposta di Letojanni – ha detto Sarubbi – soprattutto per l’amicizia che mi lega ad Adriano Balsamo con cui ho condiviso delle emozioni bellissime da compagni di squadra a Potenza. Metterò a sua disposizione la mia esperienza per aiutarlo il più possibile in questa nuova duplice veste di allenatore giocatore”.