Inchiostri e Tele del Maestro Bruno Samperi

Sabato 15 dicembre alle 16, presso il PalaCultura, in occasione del Natale, "Sostieni un Paziente a Distanza" torna in compagnia del Maestro Bruno Samperi.

A partire dalle 16 saranno esposti e venduti gli inchiostri; il ricavato degli stessi sarà devoluto interamente all'associazione. Dalle 18 in poi si aprirà l'asta delle tele del Maestro.

Ci sarà inoltre il sorteggio di una tela, a cui é possibile partecipare acquistando un biglietto.