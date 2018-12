Ruba gioielli in casa dell'anziano che accudisce. Arrestata badante 50enne

MONFORTE SAN GIORGIO - Era stata assunta da pochi giorni per badare a un anziano ma si era appropriata di alcuni monili in oro custoditi in casa. La figlia s'era accorta della mancanza e, sospettando della badante, aveva sporto denuncia di furto presso la locale Stazione.

I carabinieri si sono appostati e hanno bloccato la 50enne mentre stava tornando a Catania, sua città d'origine. All'interno della borsa aveva i preziosi trafugati. E' stata denunciata alla Procura di Barcellona, mentre la refurtiva sarà restituita ai proprietari.