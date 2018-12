«CeMentalità» Trekking urbano e laboratorio di scrittura con Sergio Scarfì

Domenica 16 dicembre, a partire dalle 10:30, "Cementalità", primo di tre persorsi narrativi sulla città di Messina composti da un trekking urbano e un laboratorio di scrittura, entrambi completamente gratuiti e rivolti a tutta la cittadinanza.

Il progetto PeriferichEnergie vuole innescare meccanismi di pensiero e di idee sulla città a partire da una zona "inusuale" e periferica, il quartiere Annunziata.

Per farlo ha coinvolto uno scrittore "under35", in questo primo turno Sergio Scarfì, che a partire da una traccia narrativa guiderà i camminatori alla scoperta di luoghi apparentemente poco eloquenti, in compagnia di Pier Paolo Zampieri che farà da Cicerone. Seguirà un laboratorio di scrittura creativa, ospitato dal Museo Regionale di Messina, che da lunedì 17 a venerdi 21 dicembre chiederà a chiunque voglia partecipare di creare un racconto, poi pubblicato in una raccolta appositamente prevista dalla casa editrice Mesogea, intitolata «Taccuino di scrittori al margini».

Appuntamento alle 10:30 al capolinea nord del tram, i partecipanti al laboratorio di scrittura potranno visitare gratuitamente il Museo di Messina.