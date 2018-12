Marco Massimi - Presentazione del Libro & Workshop sul Mastering

Domenica 16 dicembre alle 15:30, presso la sede del Modern Music Institute di Messina, evento presentato in collaborazione con l'associazione artistico-culturale musicale Note d'Arte con protagonista il maestro Marco Massimi, stimato sound engineer, musicista e docente.

Si inizia con la presentazione del libro MITB Mastering in the box - concetti e applicazioni per la realizzazione del mastering audio. A seguire ci sarà un workshop della durata di circa due ore.