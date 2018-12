Messina, la rivoluzione prosegue. Tre arrivi e quattro partenze

Il Messina è una stazione di arrivi e partenze. Dopo le prime operazioni di mercato, eccone altre che stravolgono l'assetto della squadra.

Tre nuovi acquisti: sono il difensore classe ’99 Nicola Aldrovandi, in arrivo dal Mantova; l'attaccante guineano classe '91 Amido Baldè, con esperienze al Metz, Maritimo, Vitoria Guimaraes e al Celtic Glasgow con cui nel 2013-2014 ha vinto il titolo scozzese totalizzando tre reti in 20 presenze; il difensore portoghese classe '92 Mamadu Sambinha, negli ultimi tre anni allo Sporting Lisbona B, con 72 presenze, prima ancora agli americani del New England Revolution di Foxbourogh ed agli indiani del NorthEast United di Guwahati.

Mentre Aldrovandi è da subito disponibile, però, per Baldè e Sambinha si attendono i rispettivi transfer dalle federazioni albanese e portoghese.

Quattro giocatori, invece, vanno in lista di svincolo: i primi tre (Giuseppe Gambino, Genny Russo e Alberto Cossentino) erano giù fuori rosa, a loro si aggiunge Davide Sarcone.