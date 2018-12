Rapina ad un negozio di casalinghi in via La Farina

MESSINA - Ancora una rapina a Messina. Intorno alle 17, un uomo, armato di coltello e in parte travisato, ha rubato l'incasso di un negozio di casalinghi, "Centro convenienza", in via La Farina, all'altezza dell'Atm.

Poi è scappato a piedi. La Polizia sta indagando, visionando anche le telecamere presenti in zona.

Si tratta della settima rapina in città negli ultimi quaranta giorni. Un incremento che ha allarmato i commercianti e le forze dell'ordine, uniti per contrastare il fenomeno.

Appena tre giorni fa è stato presentato un sistema di chiamata diretta per consentire interventi immediati (VEDI QUI).