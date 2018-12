Lunedì 17 dicembre alle 20, presso l'Auditorium Fasola, concerto di Natale dell'orchestra sinfonica "Falcone - Borsellino" a favore della CCSVI Sclerosi Multipla.

L'orchestra , una delle rivelazioni musicali degli ultimi anni, è nata da un progetto di inserimento dei giovani nella musica ed è diventata famosa in Italia e in Europa per la giovane età dei componenti.