Martedì 18 dicembre, dalle ore 9, presso l’aula Campagna del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, sito in piazza XX settembre, seminario dal titolo "Il sistema d'accoglienza in Italia tra norma e realtà", organizzato dal Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina in occasione della giornata internazionale dei diritti del migrante, istituita nel 2000 dalle Nazioni Unite.

Il seminario verterà sulla disamina della normativa sia a livello internazionale che Europeo; successivamente interverranno il Presidente ed alcuni Volontari del Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana, che giornalmente assiste ogni soggetto vulnerabile applicando quanto previsto dalle normative vigenti, anche alla luce dei nuovi sviluppi in materia d’immigrazione.