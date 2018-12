Bibliobus. La Biblioteca si muove.

Martedì 18 dicembre a partire dalle 16:30 torna il Bibliobus, la biblioteca itinerante per bambini (0-6 anni) che porta in giro libri e letture e promuove il Programma Nati per Leggere. Il progetto Bibliobus è stato avviato nel 2015 in collaborazione con l'ACP dello Stretto, dell' ATM e della Fondazione Puglia che hanno contribuito all'allestimento dell'autobus storico dell'ATM. La Biblioteca Comunale insieme al Coordinamento Npl Messina ha deciso di organizzare una fermata del Bibliobus martedi 18 dicembre a piazza S. GIOVANNI Bosco (Villa Lina davanti Chiesa S. Matteo) dalle 16 30 alle 18 00 circa. Un occasione per i bambini del quartiere di ascoltare storie natalizie e racconti esilaranti. E per le famiglie di trascorrere tempo con i propri figli, conoscere il Programma Nati per Leggere sull'importanza della lettura in famiglia e l'efficacia nello sviluppo cognitivo del bambino.