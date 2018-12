Ieri il Comune di Villafranca ha ospitato la prima sessione di conferenze europee del progetto “@ctive Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe – FUTUR@ Project”. Quindici delegazioni dei Paesi europei partner del progetto hanno presentato i loro paesi, concentrandosi sul valore del patrimonio culturale di ognuno con l'obiettivo di dialogare e conoscere le rispettive peculiarità per fondare un'identità comunitaria.