Assalto portavalori. A2,riaperta la corsia di sorpasso, ancora rallentamenti tra Scilla e Bagnara VIDEO

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” la circolazione procede ancora con rallentamenti in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra, dopo il grave episodio avvenuto nelle scorse ore: un assalto a un portavalori all’interno della galleria Vardaru, al km 414 circa.

Secondo le prime ricostruzioni, il commando avrebbe bloccato il traffico e preso di mira il mezzo blindato, generando momenti di grande tensione e un’immediata paralisi della circolazione. I veicoli rimasti coinvolti nell’episodio sono stati rimossi e questo ha consentito ad Anas e alle forze dell’ordine di riaprire al traffico la corsia di sorpasso, garantendo un parziale ripristino della viabilità.

Resta invece chiusa la corsia di marcia dal km 414,900 al km 412,800, dove il personale tecnico Anas sta completando verifiche e accertamenti per garantire piena sicurezza agli automobilisti. Le operazioni in corso, sia di natura tecnica sia investigativa, continuano a comportare rallentamenti soprattutto nelle ore di maggior traffico.