Birra Messina, mosaici di meravigghia e i nuovi bicchieri da collezione VIDEO - Tempostretto

Redazionale. Il video podcast di Birra Messina condotto da Colapesce Dimartino che raccoglie le storie di personaggi siciliani straordinari

Redazionale – “Mosaici di Meravigghia” è il video podcast di Birra Messina condotto da Colapesce Dimartino che raccoglie le storie di personaggi Siciliani straordinari. Un viaggio alla scoperta dei racconti di Miriam Leone, Levante, Marco De Vincenzo e degli artisti, Ester Ferrigno e Antonio Fratantoni, che hanno disegnato i nuovi bicchieri in edizione limitata ispirati agli elementi della tradizione siciliana. Mosaici di Meravigghia è un format spontaneo in cui arte, musica e moda si intrecciano in una splendida chiacchierata tra amici che, pezzo dopo pezzo come fossero le tessere di un mosaico, rivela storie di ricordi, esperienze e incontri che hanno determinato le persone che sono oggi.

“Mosaici di Meravigghia”: guarda tutti gli episodi e scopri tutte le meravigliose sfumature dei protagonisti coinvolti da Birra Messina.