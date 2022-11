Ermanno, chirurgo fiorentino: “Contro ogni pregiudizio ho scelto Taormina” VIDEO - Tempostretto

Un giovane medico protagonista di un’immigrazione al contrario: oggi è al Centro di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Una laurea in cardiochirurgia pediatrica conseguita a Firenze, varie esperienze lavorative nell’Italia del nord, numerose proposte di lavoro anche all’estero. Ermanno Bellanti, giovane medico chirurgo, una volta specializzatosi decide di accettare la sfida lavorativa del sud, prendendo servizio al Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina: “La mia è stata un’immigrazione al contrario”, racconta Ermanno, che aggiunge: “È difficile spiegare pienamente la mia scelta, principalmente è stata dovuto al fatto di essere venuto a conoscenza di questa struttura che è un’eccellenza nella cardiochirurgia e con progetti interessanti anche a livello internazionale”. Il centro di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale “Sirina”, diretto dal dottore Sasha Agati, è l’unico polo di riferimento per malattie cardiache in età pediatrica in tutto il sud Italia.

Una decisione controtendenza: “Un progetto nel segno dell’eccellenza”

“Al momento della mia scelta, amici e colleghi restarono parecchio perplessi. Ancora purtroppo in Italia regna il pregiudizio chei le strutture del sud non siano, a livello di tecnologie e risorse umane, all’altezza di quelle del nord”, prosegue il dottor Bellanti. “Posso affermare con certezza che qui esistono poli sanitari d’eccellenza: quello che ho trovato in Sicilia mi ha fatto solamente crescere sul lato professionale e soprattutto umano. Una scelta che consiglio ad ogni mio collega, Messina e la Sicilia non hanno nulla da invidiare a nessun’altra regione”.