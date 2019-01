Incidente sull'A 18 nella notte a Itala. Tre morti. VIDEO

ITALA - Gravissimo incidente stradale alle 3.30 di notte al km 12.800 dell'autostrada A 18 Messina - Catania, all'altezza di Itala. Il bilancio è tragico: tre morti, tra cui un poliziotto 55enne di Santa Teresa Riva, Angelo Spadaro, ed altri feriti in condizioni serie ma non in pericolo di vita. L'assistente capo, in forza alla squadra mobile di Giardini Naxos, era in servizio per un precedente incidente, quand'è stato travolto da un tir fin sul guard rail. Trasportato d'urgenza al Policlinico di Messina, alle 5 i medici hanno dovuto constatarne il decesso. Lascia i genitori, una sorella e un fratello, anche lui poliziotto ispettore a Messina. Ferito anche l'altro componente della pattuglia, l'assistente capo Giuseppe Muscolino, che è ricoverato ma non in pericolo di vita.

Sul posto, poi, quattro equipaggi della Polizia Stradale della sezione di Boccetta, per eseguire i rilievi e chiarire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione alcune auto erano ferme per un incidente, sulla carreggiata in direzione Messina, e sarebbero state colpite da un tir in arrivo, compresa quella della Stradale. Coinvolti ben sei tir, due auto, un furgone e una moto.

L'autostrada è chiusa, in direzione Messina, tra gli svincoli di Roccalumera e Tremestieri. Obbligo di passare dalla strada statale dove, ovviamente, si sono formate lunghissime code.

La Polizia di Stato di Messina, è intervenuta questa notte alle 3.00 sull'autostrada A18, Messina Catania, dove si era verificato un incidente stradale.

>>Nel corso dei rilievi, la pattuglia è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente nel quale ha perso la vita l'Assistente Capo Angelo Gabriele Spadaro, classe '63, della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos (ME). L'operatore è rimasto schiacciato contro il guard-rail laterale investito da un mezzo pesante ed ha riportato gravissime lesioni a seguito delle quali è deceduto presso il Policlinico G. Martino di Messina alle ore 5:00 circa.

>>Lascia i genitori, una sorella ed un fratello, Ispettore della P. di S. che presta servizio a Messina.

>>Nell'incidente è rimasto ferito l'altro componente della pattuglia, Assistente Capo Giuseppe Muscolino, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita.

>>Sul posto sono intervenuti quattro equipaggi della Polizia Stradale. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento ma i primi rilievi hanno fatto emergere il coinvolgimento a vario titolo di sei mezzi pesanti, due autovetture, un motociclo con almeno altri due deceduti e diversi feriti.

>>Le indagini sono a cura della Sezione Polizia Stradale di Messina.

>>L'autostrada A/18 è ancora chiusa nel tratto Catania-Messina al km, 23 con uscita obbligatoria, allo svincolo di Roccalumera.