Isola pedonale, la Giunta riapre al transito via S. Maria Alemanna e i controviali VIDEO - Tempostretto

Intervista con il vicesindaco Mondello alla fine dell'incontro con alcuni commercianti della zona

MESSINA – Alla fine dell’incontro con i commercianti il vicesindaco Salvatore Mondello annuncia le correzioni rispetto all’isola pedonale. A Palazzo Zanva, oggi pomeriggio, 21 dicembre, sottolinea l’assessore, impegnato al tavolo con il sindaco, l’assessore Finocchiaro e una delegazione di commercianti della zona: “Indietro non si torna. L’isola pedonale fino all’8 gennaio è un punto fermo in vista di un’isola pedonale permanente, come elemento strutturale del nostro progetto. Ma è importante ascoltare i cittadini e nella riunione di stasera abbiamo fatto alcune modifiche e correttivi. Le integrazioni, come più volte abbiamo sostenuto sin dall’inizio della sperimentazione dell’isola pedonale, riguardano solo la parte bassa del Viale S. Martino, con la riapertura dei controviali a parcheggio dalla mattina e fino alle 20, 30 e la chiusura totale delle Isole pedonali dalle 20,30 alle 4. Rimane pertanto invariata l’Isola, così come stata configurata inizialmente. Inoltre, per evitare congestioni veicolari, si lascerà libera al transito via S. Maria Alemanna. Ciò serve per creare una connessione diretta con la via Garibaldi facendo fluire il traffico in modo regolare. Questa sperimentazione rimarrà in vigore sino all’8 gennaio.

“L’obiettivo l’isola pedonale permanente”

“L’incontro è stato assolutamente interessante, il dibattito è sempre utile a migliorare le necessità della città. Siamo giunti ad un terzo della sperimentazione ed abbiamo ritenuto opportuno accogliere le richieste di piccoli aggiustamenti avanzate dai commercianti. Una buona amministrazione deve essere aperta al dialogo e deve saper cogliere le attenzioni da parte dei cittadini. Indubbiamente abbiamo una diversificazione di caratteristiche merceologiche: ci sono alcune attività che si prestano all’Isola pedonale, ad esempio la ristorazione ed altre un po’ meno, in quanto gli orari di apertura sono più consoni in altri orari della giornata. Ciò sarà preso in considerazione per quanto riguarderà l’Isola pedonale strutturale, ci tengo a chiarirlo ancora una volta. Ormai il dado è tratto e indietro non si torna. La città deve dotarsi di spazi destinati ad isole pedonali permanenti. L’obiettivo è questo e faceva parte del nostro programma elettorale”.