Messina. Continua il presidio dei mercatali di Giostra ma il trasferimento non è ufficiale VIDEO - Tempostretto

Secondo giorno di manifestazione pacifica davanti a Palazzo Zanca. A che punto è l'iter per lo spostamento

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono uniti e fiduciosi nell’operato dell’amministrazione. Continua la manifestazione pacifica degli operatori del mercato di Giostra che da ieri mattina attendono una risposta dal sindaco Basile e dall’assessore Musolino in merito al loro trasferimento su strada. La loro richiesta, infatti, era proprio quella di non rimanere più “isolati” nell’area ex Mandalari, che gli operatori stessi hanno sempre definito un recinto fallimentare per i loro affari.

Dopo settimane di incontri la soluzione dello spostamento sul lato alto del viale Giostra

Dopo diversi incontri e tavoli tecnici con l’amministrazione e l’associazione di categoria Confesercenti nelle scorse settimane si è fatta strada la possibilità del trasferimento dei 170 operatori economici sul lato alto del viale Giostra, non al centro strada ma sul controviale. Il sindaco aveva assicurato i commercianti che entro il 20 settembre una risposta sarebbe arrivata. Ma sulla carta ancora ieri nulla. Così un centinaio di operatori sono scesi in piazza per manifestare la loro voglia di avere certezze da chi li amministra. Il presidio davanti Palazzo Zanca è continuato oggi proprio perché nella giornata di ieri non è arrivata una risposta ufficiale. Si attendono ancora delle firme che sembra possano arrivare già nella giornata di domani.

Gli operatori: “Fiduciosi nell’operato dell’amministrazione”

Antonio Tavilla e Piero Scorza, in rappresentanza degli oltre 170 commercianti che il martedì e venerdì operano a Giostra, sono fiduciosi nell’operato dell’amministrazione e attendono con pazienza l’ufficialità. “Speriamo di poter montare il mercato già dalla prossima settimana. Siamo fermi da quasi un mese e non possiamo più permetterci di non lavorare. Diritto al lavoro, chiediamo solo questo”.

Sciopero dei mercatali di Villaggio Aldisio per solidarietà

E raccontano emozionati la vicinanza mostrata questa mattina dagli operatori del mercato rionale di Villaggio Aldisio del mercoledì e giovedì mattina, che proprio stamattina non hanno montato le bancarelle per solidarietà nei confronti dei colleghi di Giostra.