Messina. Frana in via Polveriera, al via la rimozione dei detriti VIDEO

L'assessore Minutoli: "Ci scusiamo per quello che può sembrare un ritardo, ma prima andavano accertate cause e responsabilità"

MESSINA – Dopo il tavolo tecnico convocato ieri dall’assessore alle Manutenzioni e alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione del materiale franato su via Polveriera, a Bisconte. Dopo mesi di indagini e accertamenti, i tecnici e i responsabili della Protezione Civile, del Patrimonio, della Patrimonio S.p.A., della Polizia Municipale, dell’Urbanistica e del Servizio Espropri hanno portato a compimento un articolato lavoro di approfondimento tecnico e amministrativo, che ha consentito di chiudere il cerchio e autorizzare finalmente la rimozione dei detriti franati su via Polveriera.

Non si è fatto attendere l’ordine dell’assessore Minutoli, che ha immediatamente disposto oggi l’avvio delle operazioni di sgombero, tanto attese dai residenti della zona. “Spesso – ha dichiarato l’assessore Minutoli – le azioni che possono apparire semplici ai cittadini, comportano invece complessità operative legate al rispetto delle normative che regolano l’attività delle pubbliche amministrazioni. I mezzi della Protezione Civile sono già sul posto per la rimozione dei detriti, la cui caduta è stata provocata, purtroppo, da comportamenti imprudenti da parte di alcuni residenti della sovrastante via Nocera”.

“Ci scusiamo con i cittadini per quello che può sembrare un ritardo – ha aggiunto l’Assessore – ma è stato indispensabile procedere con la massima attenzione nell’accertamento delle cause e delle responsabilità del movimento franoso, oltre che nella caratterizzazione dei materiali caduti. L’Amministrazione non lascia nulla al caso e, pur tra proteste e sollecitazioni, ha seguito scrupolosamente ogni passaggio tecnico e amministrativo necessario per la risoluzione definitiva del problema”.