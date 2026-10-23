Ottobre Rosa, in Piazza Duomo la prevenzione gratuita per “stimolare la gente a fare i controlli” VIDEO

Medici volontari e Lions in campo fino ad oggi a Messina. Il chirurgo plastico Rigano: "I tumori della pelle sono i più sottovalutati".

MESSINA – Controlli gratuiti, medici volontari e un messaggio chiaro: la prevenzione parte dall’abitudine a farsi visitare. Prosegue in Piazza Duomo l’iniziativa “Ottobre Rosa”, promossa dall’ASP di Messina in collaborazione con Lions Club Zona 1 Messina Ionica (Distretto 108Yb), Admo, Avis, So.San. Messana, Centro Gestionale Screening, AIDO e “Viva Sofia”. Le giornate sono iniziate il 20 e si concluderanno oggi 23 ottobre. Nella giornata di ieri, giovedì 22, erano previsti lo screening dei tumori della pelle, le visite di medicina generale preventiva, il controllo della pressione e, dal pomeriggio, quello della tiroide.

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è il presidente del Lions Club Zona 1, Giovambattista Gagliani: “Come associazione tendiamo sempre a dare una mano a chi ha bisogno del nostro supporto. Siamo strutturati a livello internazionale per sostenere le persone, anche con problematiche socio-economiche; in questo caso, con l’Ottobre Rosa, anche per stimolare la gente a venire a fare dei controlli, in modo che da questi possano emergere eventuali patologie da approfondire”.

L’Ottobre Rosa, ricorda Gagliani, è un’iniziativa che va avanti da molti anni e che vede coinvolta l’Asp: i Lions hanno sempre aderito per dare una mano con altri screening aggiunti a quelli già garantiti dall’azienda sanitaria, come quello oncologico e la prevenzione dei tumori al seno. Sul fronte dei medici, il presidente spiega che i più coinvolti sono quelli iscritti all’associazione: “Generalmente sono coinvolti una decina, dodici medici con varie specializzazioni”. Tra i controlli offerti ci sono quelli diabetologico e tiroideo, quello per i tumori della pelle e quello sulla colonna vertebrale, scelti anche in base alle richieste della popolazione.

Tra i medici volontari ha dato la sua disponibilità il prof. Francesco Rigano, chirurgo plastico. “Facciamo volontariato perché prestiamo la nostra opera per una causa e dei valori meritori: aiutare le persone a titolo gratuito”, spiega. Oggi si è concentrato soprattutto sui tumori della pelle, che definisce «la cosa più sottovalutata». A suo avviso queste patologie vengono spesso trascurate, con il rischio che il paziente non venga inviato dallo specialista giusto.

Rigano chiarisce il ruolo delle due figure: il dermatologo valuta la lesione e, con la videodermatoscopia in epiluminescenza (la cosiddetta mappatura dei nei), può individuare un sospetto di malignità. Se serve la rimozione, interviene il chirurgo plastico, che invia poi il materiale all’esame istologico. Con il referto in mano può verificare che i margini siano stati asportati correttamente e, se necessario, richiamare il paziente.

Il professore indica anche i segnali che devono far scattare l’allarme e portare a un controllo medico:

un neo che si ingrandisce in modo evidente in breve tempo, ad esempio nell’arco di un anno;

margini frastagliati;

un colore che diventa più scuro o irregolare;

prurito o altri segni di fastidio.

Un primo bilancio arriva dal presidente del Lions Club Messina Cristo Re, Salvatore La Camera: “È andata molto bene rispetto alle aspettative. L’affluenza nella prima giornata è stata notevole; oggi non è andata male, abbiamo fatto circa 30 visite”.

Nel video allegato le interviste realizzate in Piazza Duomo. L’iniziativa si conclude oggi, venerdì 23 ottobre, con lo screening odontoiatrico, quello psichiatrico e il controllo della pressione.

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