Sara Borji: "Io, studentessa iraniana qui per dimostrare l'importanza della libertà" VIDEO - Tempostretto

Vive e studia a Messina da 6 mesi e non sa dove vede il suo futuro. "Sogno un Iran libero e un mondo in cui bambini e donne non vengano più uccisi"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – È salita sul palco con coraggio ed emozione, con la voglia di dire al mondo quanto si sente grata di poter vivere in un Paese libero come l’Italia. Sara Borji è una studentessa iraniana “adottata” dall’Università degli Studi di Messina solo da sei mesi. È arrivata qui con il marito e ha subito amato la città e i colleghi conosciuti in ateneo.

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, l’Unime ha voluto che la sua testimonianza salisse su quel palco e il suo discorso arrivasse in streaming anche a tutti gli studenti che seguivano l’evento da remoto. Il suo è stato un grido d’orgoglio e di gratitudine per il Paese che l’ha accolta. Un Paese in cui ogni giorno può esprimersi liberamente, come non avviene nella sua nazione.

“Sogno un Iran libero, un mondo in cui donne e bambini non vengano uccisi”

“In Iran le donne devono indossare l’hijab nel luoghi pubblici e la loro libertà di viaggiare, lavorare e votare è molto limitata”, ha affermato Sara Borji. Con la sua testimonianza, ha voluto trasmettere quanto sia importante il valore della libertà. Sara sogna di laurearsi e trovare lavoro ma non sa dove sarà il suo futuro. Vorrebbe vivere in un mondo in cui i bambini e le donne non vengano uccisi e spera in un futuro libero per l’Iran.